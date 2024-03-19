Как и в случае с большинством пятен, вы получите наилучшие шансы на успешное удаление, если обнаружите их рано.

Независимо от причины, пятна от чернил трудно вывести. Но с помощью быстрых действий и соответствующих расходных материалов вы можете удалить чернила с одежды, даже если они поступили перманентным маркером.

Как вывести чернильные пятна от шариковой ручки

Шаг 1. Предотвращайте перенос чернил.

Положите несколько слоев бумажных полотенец под чернильное пятно, чтобы предотвратить перенос чернил на другую часть одежды.

Шаг 2: Смокните чернила

Промокните свежие чернильные пятна бумажным полотенцем. Не трите, просто промокните. Трение может увеличить пятно или протолкнуть его глубже в волокна ткани.

Шаг 3: обработайте пятно изопропиловым спиртом

Смочите ватный тампон в изопропиловом спирте или прозрачном питьевом спирте, например водке или джине. Начните с внешнего края пятна и двигайтесь в центр, протирая пятно тампоном, смоченным спиртом. Замените тампон на новый, когда чернила будут перенесены. Используйте сухое бумажное полотенце, чтобы помочь впитать растворенные чернила. Если пятно большое, вы можете использовать глазную пипетку, чтобы нанести спирт на пораженный участок. Просто убедитесь, что под пятном есть полотенца, и промокните, промокните, промокните, чтобы впитать и вывести излишнюю жидкость.

Шаг 4: прополощите ткань

Когда большая часть пятна исчезнет, ​​промойте это место холодной водой.

Шаг 5: предварительно обработайте пятно

Нанесите на загрязненный участок сильное моющее средство и вотрите его в ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Дайте стиральному средству действовать не менее 10 минут перед стиркой одежды.

Шаг 6: Выстирайте одежду

Стирайте одежду в соответствии с указаниями на этикетке по уходу, чтобы окончательно вывести пятно.

Шаг 7. Проверьте окрашенную область

Проверьте загрязненный участок, прежде чем бросить вещь в сушилку. Если пятно осталось, повторите шаги по удалению пятна, пока не сможете вывести его полностью.

Источник: realsimple

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