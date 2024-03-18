Эти чистящие растворы удалят траву с нескольких тканей, включая хлопок, полиэстер и синтетические смеси.

Хотя пятна от травы можно вывести , они могут появиться снова очень быстро, если вовремя не ухаживать за ними.

Способ обработки таких пятен зависит от ткани, которую вы чистите. Чтобы помочь, мы делимся различными методами очистки, которые подходят для различных материалов. Перед обработкой пятен от травы обязательно проверьте выбранный моющий раствор на небольшой части ткани, чтобы убедиться, что он не повредит ее.

Как вывести пятна от травы пищевой содой

Пищевую соду можно использовать как средство для борьбы с пятнами на большинстве тканей, особенно на хлопке, полиэстере и синтетических смесях. «Это может не подойти для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, поскольку абразивная природа пищевой соды потенциально может повлечь за собой повреждение или ослабление волокон», — говорит Вал Оливейра.

Необходимые материалы

Убедитесь, что эти материалы у вас под рукой, прежде чем начать.

Пищевая сода

Мягкая щетка

Мягкое моющее средство

вода

Маленькая миска

Чистая ткань

Шаги

Следуйте этим шагам от Oliveira, когда используете пищевую соду для очищения пятен от травы.

Равномерно посыпьте пищевую соду на пятно от травы, обеспечив полное покрытие. С помощью мягкой щетки или старой зубной щетки осторожно вотрите пищевую соду в ткань. Смешайте несколько капель мягкого моющего средства с холодной водой в небольшой миске, чтобы создать чистящий раствор. Смочите чистую ткань в моющем растворе и осторожно промокните пятно от травы. Тщательно промойте ткань холодной водой, чтобы полностью удалить пищевую соду и моющее средство. Осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если остатки останутся, повторите процесс. Когда пятно от травы исчезнет, ​​постирайте ткань в соответствии с инструкциями по уходу.

Как вывести пятна от травы уксусом

Используйте уксус для обработки пятен от травы на хлопке, полиэстере и других синтетических смесях. "Уксусная кислота в уксусе прекрасно расщепляет пигмент в пятнах от травы", - говорит Дженнифер Парнелл, соучредитель Humble Suds. «Избегайте обработки уксусом деликатных тканей, таких как шерсть или шелк».

Необходимые материалы

Убедитесь, что эти материалы у вас под рукой, прежде чем начать.

Уксус

вода

Кислородный порошок (или стиральный порошок)

Мягкая щетка

Шаги

Следуйте этим шагам от Parnell, когда используете уксус для очистки пятен от травы.

Смешайте 1 часть воды и 1 уксуса. Замочите пятно в смеси на 30 минут. Прополощите одежду теплой водой. Посыпьте пятно кислородным порошком (отбеливатель без хлора) или стиральным порошком и смочите водой комнатной температуры. Используя мягкую щетку или старую зубную щетку, осторожно протрите, пока не исчезнет пятно. Тщательно прополощите ткань, чтобы удалить остатки. Осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если остатки останутся, повторите процесс. Когда пятно от травы исчезнет, ​​постирайте ткань в соответствии с инструкциями по уходу.

Как вывести пятна от травы с помощью моющего средства

Мыло для посуды отлично удаляет пятна от травы и подходит для большинства тканей. «При работе с деликатными тканями, такими как шелк или шерсть, советуем быть осторожными, поскольку определенные составы мыла для посуды могут быть слишком жесткими», — говорит Оливейра.

Необходимые материалы

Убедитесь, что эти материалы у вас под рукой, прежде чем начать.

Мягкая ткань

Мягкое мыло для посуды

вода

Маленькая миска

Чистая ткань

Шаги

Следуйте этим шагам от Oliveira, когда используете средство для очистки пятен от травы.

Осторожно промокните пятно от травы чистой тканью. Избегайте трения, поскольку это может распространить пятно дальше. Смешайте несколько капель мягкого мыльного средства для посуды с холодной водой в маленькой миске. Смочите чистую ткань в моющем растворе и осторожно промокните пятно от травы. Дайте раствору мыльного средства впитаться в пятно примерно на 10-15 минут. Продолжайте промокать пятно от травы раствором мыльного средства, начиная от наружной стороны пятна к центру. Тщательно прополощите ткань холодной водой, чтобы удалить остатки мыльного средства. Осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если остатки останутся, повторите процесс. После полного удаления пятна от травы постирайте ткань как обычно в соответствии с инструкциями по уходу.

Как вывести пятна от травы спиртом

Спирт следует использовать только для крепких тканей, таких как хлопок, полиэстер и другие синтетические смеси. «Его следует избегать на деликатных тканях, таких как шелк или шерсть, поскольку это потенциально может повлечь за собой повреждение или потерю цвета», — говорит Оливейра.

Необходимые материалы

Убедитесь, что эти материалы у вас под рукой, прежде чем начать.

Чистая ткань

Спирт

вода

Шаги

Следуйте этим шагам от Oliveira, когда используете спирт для очищения пятен от травы.

Осторожно промокните пятно от травы чистой тканью. Избегайте трения, поскольку это может распространить пятно дальше. Налейте небольшое количество спирта прямо на пятно от травы, обеспечив полное покрытие. Используя чистую ткань, промокните пятно от травы спиртом. Дайте спирту постоять на пятне несколько минут. Тщательно промойте ткань холодной водой, чтобы удалить спирт. Осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если остатки останутся, повторите процесс. После полного удаления пятна от травы постирайте ткань как обычно в соответствии с инструкциями по уходу.

Источник: marthastewart

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