Мы поможем вам избавиться от пятен тонального крема до пятен от губной помады.

Удалить пятна от макияжа с одежды на самом деле не так сложно, как кажется. Чтобы избавиться от этих незваных гостей нужно просто знать немного полезной информации.

Как удалить пятна тонального крема с одежды

Удалите излишки, не растирая

Пятна от тонального крема не нужно тереть. Трение лишь затолкнет пятно глубже в волокна ткани. Для удаления излишек с поверхности одежды используйте край ложки, ножа для масла или старой кредитной карты.

Для пудрового основания возьмите фен, включенный на медленном огне, и сдувайте крупинки пудры из ткани. Вы также можете использовать липкий валик для ворса или ленты, чтобы собрать порошок.

Предварительно обработайте пятно

Нанесите на загрязненный участок немного прочного стирального порошка, жидкости для мытья посуды или пятновыводителя.

Втирайте чистящее средство в ткань пальцами.

Отложите его по крайней мере на 10-15 минут, чтобы чистящее средство начало разрывать связь между тканью и пятном.

Держите загрязненный участок наизнанку лицом до потока горячей воды, чтобы смыть пятно с обратной стороны.

Выстирайте одежду

Проверьте этикетку по уходу и постирайте одежду в горячей воде, рекомендованной для ткани.

Используйте обычное моющее средство и проверьте, не осталось ли пятен, прежде чем бросать одежду в сушильную машину. Если пятно все еще видно, переходите к следующему шагу.

Удалите сложные пятна от макияжа

Если пятно не было обработано немедленно, оно прошло через сушильную машину перед обработкой или просто не было удалено во время первого раунда очистки, оно требует дополнительной обработки.

Смешайте раствор кислородного отбеливателя и прохладной воды, следуя инструкциям на упаковке. Смешайте достаточно раствора, чтобы погрузить всю одежду.

Окуньте предмет и дайте ему просочиться по крайней мере восемь часов.

Слейте раствор и проверьте пятно. Если остались следы, повторите шаги со свежим кислородным отбеливателем и водным раствором.

Выперите как обычно, когда пятно исчезнет.

Как удалить пятна от туши с одежды

Пятна от туши состоят из масла, воска и красителя. Маслянистый или восковой компонент удаляется тяжелее всего, и его необходимо предварительно обработать качественным стиральным порошком или пятновыводителем перед стиркой. Чтобы удалить пятна от туши, выполните описанные выше шаги для удаления пятен тонального крема.

Продукт, который также помогает удалить пятна от туши, это безмасляное средство для снятия макияжа с глаз. Нанесите средство для удаления на пятно с помощью ватного тампона и вотрите его пальцами. Дайте ему постоять как минимум 15 минут, а затем прополощите его горячей водой перед стиркой, следуя инструкциям на этикетке по уходу.

Как удалить пятна от губной помады с одежды

Губная помада, блеск для губ и бальзамы также образуют комбинированные пятна от растительного масла, воска и красителя. Всегда начинайте с удаления твердых частиц, которые можете; не вотрите помаду глубже в ткань. Ваш лучший шанс избавиться от губной помады – это выполнить те же шаги, которые рекомендованы для пятен тонального крема.

Вы также можете попробовать эти методы лечения:

Смочите чистую белую ткань спиртом и промокните пятно. Продолжайте движение к чистой части ткани, поскольку губная помада будет переходить с ткани. Затем постирайте одежду как обычно.

Промокните пятно дистиллированным белым уксусом на белой ткани. Продолжайте двигаться к чистому участку ткани, поскольку цвет переходит, чтобы пятно не распространилось. Выстирайте одежду как обычно.

Как удалить пятна от румян и теней с одежды

Следуйте инструкциям, рекомендованным для порошкообразного основания, чтобы удалить румяна, тени для век или любое пятно от порошкообразной косметики из тканей.

Источник: realsimple

Читайте также:

Как удалить пятна от карандаша из одежды: интересный лайфхак, о котором вы не знали

Как удалить пятна соуса из одежды: 6 легких шагов для идеальной чистоты

Как удалить пятна от дезодоранта на черном: несколько народных методов