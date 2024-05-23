Существуют пораты, которые могут помочь вам найти пятна от травы и снова наслаждаться чистотой своих вещей.

Вывести пятна от травы – это довольно сложная задача, особенно, если они глубоко въелись в ткань. Однако нет ничего невозможного.

Как вывести пятна от травы

Удаление пятен от травы из одежды предполагает удаление твердых частиц щеткой, обработку загрязненной ткани энзимным пятновыводителем и стирки вещи.

Что вам понадобится

Ферментативное пятновыводитель

Стиральный порошок

Щетка для стирки (опционально)

Шаг 1: Встряхните или удалите твердое вещество щеткой

Перед нанесением пятновыводителя, руками или щеткой для стирки удалите остатки грязи, грудки травы или засохшую грязь. (Старую зубную щетку или щетку для ногтей можно использовать как щетку для стирки.) Большие предметы, например одеяла для пикника, можно потрясти, чтобы разрыхлить прилипшую траву или почву.

Шаг 2. Примените ферментную обработку пятен

Одежда, одеяла и другие предметы, которые можно стирать в стиральной машине, имеющие пятна от травы, являющиеся белковыми пятнами, следует предварительно обработать ферментативной.

Шаг 3: Очистите щеткой для белья (необязательно)

Пятна от травы могут быть устойчивыми, и ваши усилия по удалению могли бы извлечь пользу от дополнительного поощрения: использование щетки для стирки, чтобы осторожно втереть энзимное пятновыводимое пятно от травы перед стиркой, поможет проникнуть глубоко и вывести пятна от травы.

Шаг 4: Выперите как обычно

Большинство вещей с пятнами от трав можно стирать в холодной воде с помощью обычного цикла машины. Однако всегда проверяйте на табличке по уходу специальные указания по температуре воды и скорости цикла и соблюдайте их. Если загрязненная травой вещь выдерживает стирку в теплой или горячей воде или во время интенсивного цикла стирки, сделайте это.

Шаг 5. Проверьте пятно перед высыханием

После стирки вещи, запачканной травой, очень важно убедиться, что вам удалось полностью вывести пятна от травы. Если пятно все еще есть, не кладите вещь в сушильную машину, так как тепло закрепит пятно.

Шаг 6: повторите, если нужно

Если вам не удалось полностью вывести пятна от травы, повторите процесс применения ферментативной обработки пятен и стирки. Иногда достаточно двух проходов, чтобы полностью удалить сложное пятно. Если пятно заметно не уменьшилось во время стирки, следуйте инструкциям по обработке пятен от травы.

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