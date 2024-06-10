Є кілька основних правил, що стосуються овочів, які слід саджати поруч один з одним.

По-перше, переконайтеся, що всі ваші овочі на городі приблизно однакового розміру і мають однакові вимоги до освітлення.

Наприклад, садити дуже високі рослини, такі як помідори, поруч із кущовою квасолею — дуже погана ідея, оскільки помідори, швидше за все, затінять боби.

Висаджуючи разом вищі та нижчі овочі , переконайтеся, що короткі рослини розташовані досить далеко і орієнтовані так, щоб на них світило сонце протягом дня.

Багато городників вирішують цю проблему , висаджуючи найнижчі рослини в окремий ряд на краю саду або висаджуючи їх як бордюрні посадки.

Давно відомо, що дерево волоського горіха заважає таким овочам, як помідори, баклажани та кукурудза.

Висаджуючи брокколі у своєму городі, переконайтеся, що ви дотримуєтеся правильної сівозміни, оскільки брокколі може залишати після себе залишки, які інші хрестоцвіті культури не переносять.

Вважається, що часник та цибуля перешкоджають зростанню квасолі та гороху, але, мабуть, сумісні з більшістю інших мешканців городу.

Широко поширені несумісності рослин включають такі овочі, які не можна садити поряд:

М'ята та цибуля там, де росте спаржа.

Полюсна квасоля та гірчиця біля буряків.

Аніс та кріп по сусідству з морквою.

Огірок, гарбуз, редис, соняшник, гарбуз чи помідори поряд з картопляними пагорбами.

Будь-який представник сімейства капустяних поруч із полуницею.

Капуста, цвітна капуста, кукурудза, кріп і картопля поруч із помідорами.

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