Борьба с колорадским жуком остается важной частью выращивания помидоров, картофеля, баклажанов, перца.

При этом наиболее большой проблемой являются личинки колорадского жука, ведь эти обжоры могут забиваться глубоко в ботву. Только за одно лето самка колорадского жука может дать три поколения, что составит 80 миллионов особей, способных уничтожить 100 тысяч кустов картофеля на площади в 2 гектара.

Для борьбы с колорадским жуком используют ядохимикаты. Но эффективными и популярными среди огородников остаются народные способы.

Один из самых известных – настой полыни. Для этого необходимо порубить 5-6 веточек полыни обыкновенной и залить их ведром кипятка. Жидкость должна настояться в течение ночи, затем ее процеживают.

Как спасти урожай от колорадского жука.

Однако обпрыскивать растения настоем полыни рекомендуется не очень часто, так как это может привести к тому, что их развитие затормозится.

Достаточно эффективным методом борьбы с колорадским жуком остается припудривание кустов картофеля, помидоров, баклажанов и других пасленовых золой – из расчета 10 кг золы на 1 сотку. Наиболее губительной считается березовая, но хорошие результаты показывает и любая другая. Даже при однократном опылении через 1-2 суток, как правило, погибают и личинки колорадского жука, и взрослые вредители.

Как спасти урожай от колорадского жука.

Специалисты рекомендуют опрыскивать кусты после дождя или утром, пока листья еще влажные от росы.

Еще один действенный метод борьбы с колорадским жуком – припудривание кукурузной мукой. Такие припудривания тоже делают по влажным от росы листьям.

Также спасти урожай картофеля и помидоров от колорадского жука поможет обычная горчица. Для этого 50 г обыкновенного горчичного порошка растворяют в ведре воды. Затем в раствор следует добавить 100-150 мл 9% столового уксуса и обработать ботву растений. Делают это с помощью опрыскивателя, но пригодится даже веник.

Отметим, что растворы рекомендуется чередовать – колорадский жук быстро адаптируется.

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