Конец апреля и май — это время для высадки в грунт многих овощных культур, включая лук. Огородники часто сталкиваются с проблемой появления стрелок на луке, что может быть разочарованием. Чтобы избежать этого, важно знать несколько секретов посадки и ухода за луком.

Выбор времени для посадки. Перед посадкой следует дождаться стабильно теплой погоды. Если ночи все еще холодные или прогнозируются заморозки, лучше отложить посадку на несколько дней. Оптимальные условия для посадки лука - теплая почва и отсутствие холодов.

Подготовка севка

Переберите севок и отберите качественные луковицы. Разложите их в деревянном или картонном ящике и просушите в тепле (до +25 градусов) в течение недели. Растворите столовую ложку соли в литре воды и выдержите луковицы в этом растворе в течение 3 часов. Соль помогает предотвратить гниение и способствует образованию корней. Промойте луковицы и дайте им стечь лишней воде.

Посадка. Подготовьте грядку для лука. Высаживайте луковицы в теплую почву (около +20 градусов) и засыпьте их землей.

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