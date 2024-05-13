Наконец-то капризная весенняя погода прошла, месяц май идеально подходит для посадки в огороде всех овощей, пригодных для теплой погоды.

В начале мая заморозки могут погубить нежные растения, а вот во второй половине месяца, ближе к июню (в зависимости от погодных условий) подросшую рассаду пересаживают в открытый грунт или теплицу.

Более устойчивые к холоду культуры в конце мая можно сеять сразу в открытый грунт.

Какие овощи сажать в мае?

Первым делом принято в мае высаживать картошка, а затем другие овощи.

Что можно посадить на огороде в мае?

Капуста белокочанная - рассаду поздних сортов капусты, независимо от вида, можно начинать со второй недели мая.

Лук-севок - минимальная стабильная температура воздуха для посадки лука +10 градусов.

Морковь - рекомендуется сажать с конца мая и до 20 июня.

Свекла - этот корнеплод высевают в конце весны.

Редис - его можно садить на протяжении всего месяца.

Тыква - к посадке тыквы можно приступать после 25 мая.

Репа – неприхотливая культура, но лучше всего растет на легкосуглинистых почвах с pH 6-7. В мае ее сеют для употребления в пищу летом.

Теплолюбивую зелень также сеют в конце мае — базилик и прочие пряные травы можно сеять в конце мая, укрыв их плёнкой на случай заморозков.

Семена укропа с петрушкой рекомендуется замачивать перед посадкой на 1–3 дня.

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