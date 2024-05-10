Картофель — неприхотливый овощ, что делает его отличным выбором для начинающих огородников, тем не менее, вы можете сделать несколько вещей, чтобы повысить свой урожай.

Картофель хорошо себя чувствует на большинстве почв и почти всегда дают много урожая.

Как правильно сажать картофель в мае?

За неделю или две до даты посадки в мае поместите семенной картофель в место, где он будет подвергаться воздействию света - это начнет процесс прорастания.

За день или два до посадки острым чистым ножом нарежьте более крупный семенной картофель на более мелкие кусочки.

Картофель можно сажать, как только землю можно будет обработать ранней весной, но учитывайте температуру почвы. Растения картофеля не начнут расти, пока температура почвы не повысится. Почва должна быть влажной, но не заболоченной.

Картофель может переносить легкие заморозки, но вам следует обеспечить растениям некоторую защиту от мороза, если вы знаете, что приближаются сильные заморозки в конце сезона.

Если у вас поздняя и влажная весна, вы можете сажать позже — даже до июня.

Если вы хотите продлить срок хранения и продлить вегетационный период, вы можете посадить второй урожай не позднее 15 июня, а собрать картофель как можно позже.

Почва не должна быть настолько влажной, чтобы она слипалась и ее было трудно обрабатывать.

Сначала дайте земле немного подсохнуть.

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