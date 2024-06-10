Есть несколько основных правил, касающихся овощей, которые не следует сажать рядом друг с другом.

Во-первых, убедитесь, что все ваши овощи в огороде примерно одинакового размера и имеют одинаковые требования к освещению.

Например , сажать очень высокие растения, такие как помидоры, рядом с кустовой фасолью — очень плохая идея, поскольку помидоры, скорее всего, затенят бобы.

Высаживая вместе более высокие и более низкие овощи, убедитесь, что более короткие растения расположены достаточно далеко и ориентированы так, чтобы на них светило солнце в течение дня.

Многие огородники решают эту проблему, высаживая самые низкорослые растения в отдельный ряд на краю сада или высаживая их в качестве бордюрных посадок.

Давно известно, что дерево грецкого ореха мешает таким овощам , как помидоры, баклажаны и кукуруза.

Высаживая брокколи в своем огороде, убедитесь, что вы соблюдаете правильный севооборот, поскольку брокколи может оставлять после себя остатки, которые другие крестоцветные культуры не переносят.

Считается, что чеснок и лук препятствуют росту фасоли и гороха, но, по-видимому, совместимы с большинством других обитателей огорода.

Широко распространенные несовместимости растений включают следующие овощи, которые нельзя сажать рядом:

Мята и лук там, где растет спаржа.

Полюсная фасоль и горчица возле свеклы.

Анис и укроп по соседству с морковью.

Огурец, тыква , редис , подсолнечник, тыква или помидоры рядом с картофельными холмами.

Любой представитель семейства капустных рядом с клубникой.

Капуста, цветная капуста , кукуруза, укроп и картофель рядом с помидорами.

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