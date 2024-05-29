Пріоритет надання грошової допомоги надається вразливим верствам населення, включаючи сім'ї з дітьми, одиноких батьків, вагітних жінок та інших.

Українське представництво "Естонської ради у справах біженців" розпочало впровадження "Програми екстреної фінансової допомоги для вразливих домогосподарств". Грошова допомога націлена на забезпечення доступу до необхідних ресурсів для існування тим, хто постраждав внаслідок збройного конфлікту, сприяє створенню нових джерел доходу та допомагає людям досягти прожиткового рівня.

В рамках нової грошової допомоги, резиденти Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей можуть подавати заявки на отримання фінансової підтримки до 33 000 гривень. Ці кошти призначені для започаткування або відновлення їхньої економічної активності.

Грошову допомогу можна використовувати для розвитку різних сфер, включаючи тваринництво, молочну індустрію, птахівництво, овочівництво, бджільництво та інші види аграрної діяльності. Також кошти можуть бути спрямовані на виробництво продуктів харчування чи надання різноманітних послуг, таких як шиття одягу, ремесла, будівельні та ремонтні роботи.

Приоритет для надання грошової допомоги надається вразливим верствам населення, включаючи сім'ї з дітьми, одиноких батьків, вагітних жінок, осіб з інвалідністю, тяжко хворих, літніх людей, а також тих, чиє житло було зруйновано або хто постраждав від бойових дій.

Для отримання грошової допомоги заявники мають заповнити онлайн-форму. Після оцінки заявок обрані домогосподарства підпишуть грантову угоду, після чого кошти будуть переведені на їхні банківські рахунки.

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