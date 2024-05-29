Приоритет для предоставления денежной помощи предоставляется уязвимым слоям населения, включая семьи с детьми, одиноких родителей, беременных женщин и других.

Украинское представительство "Эстонского совета по делам беженцев" приступило к внедрению "Программы экстренной финансовой помощи для уязвимых домохозяйств". Денежная помощь нацелена на обеспечение доступа к необходимым ресурсам для существования пострадавшим в результате вооруженного конфликта, способствует созданию новых источников дохода и помогает людям достичь прожиточного уровня.

В рамках новой денежной помощи резиденты Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей могут подавать заявки на получение финансовой поддержки до 33 000 гривен. Эти средства предназначены для начала или восстановления их экономической активности.

Денежную помощь можно использовать для развития различных сфер, включая животноводство, молочную индустрию, птицеводство, овощеводство, пчеловодство и другие виды аграрной деятельности. Также средства могут быть направлены на производство продуктов питания или предоставление различных услуг, таких как шитье одежды, ремесла, строительные и ремонтные работы.

Приоритет для предоставления денежной помощи предоставляется уязвимым слоям населения, включая семьи с детьми, одиноких родителей, беременных женщин, лиц с инвалидностью, тяжело больных, пожилых людей, а также тех, чье жилье было разрушено или кто пострадал от боевых действий.

Для получения денежной помощи заявители должны заполнить онлайн-форму. После оценки заявок избранные домохозяйства подпишут грантовое соглашение, после чего денежные средства будут переведены на их банковские счета.

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