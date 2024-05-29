Для споживачів, які використовують менше 100 кВт на місяць, тариф залишиться незмінним, а для інших він зросте значно.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова", висловлював прогнози щодо можливих нових тарифів на електроенергію для споживачів, які використовують понад 100 кВт на місяць. Згідно з його прогнозами, тариф для таких споживачів може піднятися майже до 5 гривень за кіловат-годину. Про це Володимир Омельченко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Для споживачів, які використовують менше ніж 100 кВт на місяць, тариф залишиться незмінним. Водночас для тих, хто перевищує цей поріг, розглядаються кілька нових варіантів оплати.

Очікується, що остаточне рішення про нові тарифи буде прийняте до кінця поточного тижня. Володимир Омельченко зазначив, що основний варіант, який зараз розглядається, передбачає встановлення тарифу в 4,80 грн за кіловат-годину для споживачів, які споживають понад 100 кВт на місяць.

Однак, як зазначає Омельченко, споживачів, які використовують менше 100 кВт на місяць, майже не залишилось. Він підкреслив, що нові тарифи можуть вплинути на значну більшість користувачів.

"Але я так розумію, споживачів, які до ста кіловатів споживають, майже немає. Мені здається, що один холодильник тільки сто кіловатів набере за два місяці", — сказав експерт. зроби хороший рерайт цього тексту

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, скільки можуть тривати обмеження світла, в "Укренерго" попередили.

Як повідомляла Politeka, що чекає на боржників за комунальні послуги.

Також писала Politeka, названо ймовірні тарифи на світло, які суми обговорюються.