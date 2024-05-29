Для потребителей, использующих менее 100 кВт в месяц, тариф останется неизменным, для остальных же он вырастет значительно.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ "Центра Разумкова", высказывал прогнозы о возможных новых тарифах на электроэнергию для потребителей, использующих более 100 кВт в месяц. Согласно его прогнозам, тариф для таких потребителей может подняться почти до 5 гривен за киловатт-час. Об этом Владимир Омельченко рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

Для потребителей, использующих менее 100 кВт в месяц, тариф останется неизменным. В то же время, для тех, кто превышает этот порог, рассматриваются несколько новых вариантов оплаты.

Ожидается, что окончательное решение о новых тарифах будет принято до конца текущей недели. Владимир Омельченко отметил, что основной рассматриваемый сейчас вариант предусматривает установление тарифа в 4,80 грн за киловатт-час для потребителей, потребляющих более 100 кВт в месяц.

Однако, как отмечает Омельченко, потребителей, использующих менее 100 кВт в месяц, почти не осталось. Он подчеркнул, что новые тарифы могут повлиять на значительное большинство пользователей.

"Но я так понимаю, потребителей, которые до ста киловатт потребляют, почти нет. Мне кажется, что один холодильник только сто киловатт наберет через два месяца", — сказал эксперт. сделай хороший рерайт этого текста

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