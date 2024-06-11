Городники розповіли, що можна посадити на городі початківцю, що не потребує особливого догляду при вирощуванні.

Наступні овочі легко вирощувати, що показує, наскільки простим може бути вирощування та насолода власними плодами.

Отже, які овочі легко вирощувати на городі навіть початківцю:

Болгарський перець спочатку зелений, але згодом стає червоним, помаранчевим, жовтим, фіолетовим і навіть шоколадно-коричневим. Зберіть ці овочі раніше, і вони все одно забарвляться, але солодші не стануть.

Капуста . Для більшості городників літо настає дуже швидко, щоб вирощувати прохолодну капусту з насіння. Навіть якщо літо настане до того, як ви підготувалися до посадки насіння капусти, ви все одно можете сіяти в середині-кінці літа, і восени у вас буде рясний урожай.

Огірки вимагають деякого місця, якщо ви не вирощуєте їх у контейнерах. Додайте грати, і ваш урожай овочів залишиться здоровішим і продуктивнішим.

Полуниця – це смачна ягода, яка повертається рік у рік на вашому городі. Ви можете вибирати з багатьох типів. Деякі відправляють «бігунів», які вкорінюють і створюють молоді рослини, безкоштовно збільшуючи вашу ділянку.

Помідори. Чи любите ви великі, м'ясисті помідори або крихітні сорти чері та винограду, ці теплолюбні тропічні овочі легко вирощувати у великих декоративних контейнерах або на городах. Клітини для рослин допомагають зберегти їх здоров'я та полегшують збирання врожаю.

Посадіть кабачки та інше насіння гарбуза прямо на свій город наприкінці весняного посівного сезону. Їжте гарбуз з м'якою шкіркою, коли він дозрів - зберігайте гарбуз з товстою шкіркою до зими.

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