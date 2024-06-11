Огородники рассказали, что можно посадить на огороде начинающему, что не требует особого ухода при выращивании.

Следующие овощи легко выращивать, что показывает, насколько простым может быть выращивание и наслаждение собственными плодами.

Итак, какие овощи легко выращивать на огороде даже начинающему:

Болгарский перец сначала зеленый, но со временем становится красным, оранжевым, желтым, фиолетовым и даже шоколадно-коричневым. Соберите эти овощи пораньше, и они все равно окрасятся, но слаще не станут.

Капуста. Для большинства огородников лето наступает слишком быстро, чтобы выращивать прохладолюбивую капусту из семян. Даже если лето наступит до того, как вы подготовились к посадке семян капусты, вы все равно можете сеять в середине-конце лета, и осенью у вас будет обильный урожай.

Огурцы требуют некоторого места, если только вы не выращиваете их в контейнерах. Добавьте решетку, и ваш урожай овщей останется более здоровым и продуктивным.

Клубника – это вкусная ягода, которая возвращается из года в год на вашем огороде. Вы можете выбирать из множества типов. Некоторые отправляют «бегунов», которые укореняют и создают молодые растения, бесплатно увеличивая ваш участок.

Помидоры. Любите ли вы большие, мясистые помидоры или крошечные сорта черри и винограда, эти теплолюбивые тропические овощи легко выращивать в больших декоративных контейнерах или на огородах. Клетки для растений помогают сохранить их здоровье и облегчают сбор урожая.

Посадите кабачки и другие семена тыквы прямо в свой огород в конце весеннего посевного сезона. Ешьте тыкву с мягкой кожурой, когда она созрела - храните тыкву с толстой кожурой до зимы.

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