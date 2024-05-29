Переліки критично важливих об'єктів формуються та узгоджуються обласними державними адміністраціями та Київською міською адміністрацією.

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Також було визначено перелік пріоритетних об'єктів, які не підлягатимуть відключенню від електроенергії.

Про це йдеться в опублікованій на сайті КМУ.

Переліки критично важливих об'єктів формуються та узгоджуються обласними державними адміністраціями та Київською міською адміністрацією (включаючи військові адміністрації). Кожен перелік включає в себе інформацію про назву об’єкта, його місцезнаходження та параметри визначення і застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Пріоритет у наданні електроенергії буде надаватися наступним категоріям об'єктів:

Об'єктам критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, які включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

Закладам охорони здоров'я державної або комунальної форми власності.

Військовим частинам, територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки, зокрема об'єктам, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану.

Підприємствам оборонного комплексу України, зокрема тим, які виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємствам залізничного транспорту.

Підприємствам, що мають важливе значення для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, а також тим, які мають неперервний цикл виробництва.

Електронним комунікаційним мережам.

Органам державної влади, таким як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронним органам, включаючи органи внутрішніх справ, прокуратуру, СБУ та об'єкти ДСНС.

Інформація про об'єкти, що включені до переліку, є конфіденційною та обмеженою у доступі, згідно з вимогами законодавства щодо її захисту.

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