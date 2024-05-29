Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Также был определен перечень приоритетных объектов, не подлежащих отключению от электроэнергии.
Об этом говорится в опубликованном на сайте КМУ.
Перечень критически важных объектов формируется и согласовывается областными государственными администрациями и Киевской городской администрацией (включая военные администрации). Каждый перечень включает в себя информацию о названии объекта, его местонахождении и параметрах определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.
Приоритет в предоставлении электроэнергии будет предоставляться следующим категориям объектов:
- Объектам критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.
- Учреждениям здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.
- Военным частям, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, в частности, объектам, которые используются для территориальной общины в условиях военного положения.
- Предприятиям оборонного комплекса Украины, в частности, тем, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятиям железнодорожного транспорта.
- Предприятиям, имеющим важное значение для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, а также имеющим непрерывный цикл производства.
- Электронным коммуникационным сетям.
- Органам государственной власти, таким как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, включая органы внутренних дел, прокуратуру, СБУ и объекты ГСЧС.
Информация об объектах, включенных в перечень, конфиденциальна и ограничена в доступе, в соответствии с требованиями законодательства по ее защите.
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