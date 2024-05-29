Перечень критически важных объектов формируется и согласовывается областными государственными администрациями и Киевской городской администрацией.

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Также был определен перечень приоритетных объектов, не подлежащих отключению от электроэнергии.

Об этом говорится в опубликованном на сайте КМУ.

Перечень критически важных объектов формируется и согласовывается областными государственными администрациями и Киевской городской администрацией (включая военные администрации). Каждый перечень включает в себя информацию о названии объекта, его местонахождении и параметрах определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Приоритет в предоставлении электроэнергии будет предоставляться следующим категориям объектов:

Объектам критической инфраструктуры в сфере топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры.

Учреждениям здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности.

Военным частям, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, в частности, объектам, которые используются для территориальной общины в условиях военного положения.

Предприятиям оборонного комплекса Украины, в частности, тем, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятиям железнодорожного транспорта.

Предприятиям, имеющим важное значение для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, а также имеющим непрерывный цикл производства.

Электронным коммуникационным сетям.

Органам государственной власти, таким как Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы, включая органы внутренних дел, прокуратуру, СБУ и объекты ГСЧС.

Информация об объектах, включенных в перечень, конфиденциальна и ограничена в доступе, в соответствии с требованиями законодательства по ее защите.

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