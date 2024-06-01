В телекомунікаційній компанії «Київстар» оголосили абонентам про чергові зміни – що саме буде по-іншому.

В «Київстар» оголосили абонентам, що зміни відбудуться для деяких тарифів Все разом та LOVE UA.

Так, вже з 1 червня «Київстар» не буде пропонувати новим користувачам підключити тарифи Все разом Wow, Все разом Wow+ТБ та Безлім LOVE UA.

«Чинні абоненти цих тарифів зможуть користуватися ними й надалі», - додали в «Київстар».

Також повідомляється, що абоненти тарифів лінійки Все разом можуть підключити Суперсилу Соцмережі та месенджери та отримати нетарифікований доступ до Instagram, Telegram, Viber та інших сервісів для спілкування.

«Таку Суперсилу можна використовувати замість сервісу Соцмережі та месенджери без обмежень, який з 1 червня 2024 року не надаватиметься за умовами тарифів», - повідомили в «Київстар».

Крім того, припинять дію послуги Вільна музика, Відео на ходу та Ігри без обмежень.

Однак, це не єдині зміни, що почнуть діяти з 1 червня.

В «Київстар» повідомили про оновлення деяких Суперсил. Таким чином абоненти Київстар можуть користуватися оновленою Суперсилою з більшим обсягом SMS по Україні.

«У Суперсилі 100 SMS по Україні збільшиться обсяг — 300 SMS», - повідомили в компанії.

Що ж до інших умов Сусперсили, то вони діятимуть незмінно.

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