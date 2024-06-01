В телекоммуникационной компании «Киевстар» объявили абонентам об очередных изменениях – что будет по-другому.

В «Киевстаре» объявили абонентам, что изменения произойдут для некоторых тарифов Все вместе и LOVE UA.

Так, уже с 1 июня «Киевстар» не будет предлагать новым пользователям подключить тарифы Все вместе Wow, Все вместе Wow+ТВ и Безлим LOVE UA.

«Действующие абоненты этих тарифов смогут пользоваться ими и дальше», - добавили в «Киевстар».

Также сообщается, что абоненты тарифов Все вместе могут подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и получить нетарифицируемый доступ к Instagram, Telegram, Viber и другим сервисам для общения.

«Такую Суперсилу можно использовать вместо сервиса Соцсети и мессенджеры без ограничений, который с 1 июня 2024 года не будет предоставляться по условиям тарифов», - сообщили в «Киевстаре».

Кроме того, прекратят действие услуги Свободная музыка, Видео на ходу и Игры без ограничений.

Однако это не единственные изменения, которые начнут действовать с 1 июня.

В «Киевстаре» сообщили об обновлении некоторых Суперсил. Таким образом, абоненты Киевстар могут пользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом SMS по Украине.

"В Суперсиле 100 SMS по Украине увеличится объем - 300 SMS", - сообщили в компании.

Что касается других условий Сусперсили, то они будут действовать неизменно.

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