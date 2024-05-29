Поточна вартість електроенергії для побутових споживачів, яка становить 2,64 гривні за кіловат-годину, не відповідає ринковій вартості.

З 1 червня планується підвищення тарифів на електроенергію. Хоча точні розміри підвищення ще не оголошені, відомо, що вони відрізнятимуться для різних категорій споживачів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко та попередив, що єдиного тарифу на електроенергію більше не буде.

З 1 червня планується впровадження диференційованих тарифів на електроенергію, подібних до тих, що діяли 1 червня 2023 року. Тоді при споживанні до 250 кВт-год. на місяць застосовувався один тариф, а при перевищенні цього обсягу тариф зростав.

Нові тарифи також передбачатимуть встановлення певного обсягу споживання для одного домогосподарства, при перевищенні якого за кожен кіловат електроенергії доведеться платити більше.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що поточна вартість електроенергії для побутових споживачів, яка становить 2,64 гривні за кіловат-годину, не відповідає ринковій вартості. Цей тариф покриває лише витрати на доставку електрики до будинків, тоді як витрати на генерацію електроенергії покриваються за рахунок дотацій з боку енергетичних компаній.

Крім того, енергетичні компанії потребують фінансових ресурсів для відновлення енергетичних об'єктів після численних обстрілів з боку Росії. Водночас, у Міністерстві енергетики запевняють, що підвищені тарифи будуть посильними для громадян.

Джерело: НаПенсії.

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