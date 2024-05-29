Текущая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, которая составляет 2,64 гривны за киловатт-час, не соответствует рыночной стоимости.

С 1 июня планируется повышение тарифов на электроэнергию. Хотя точные размеры повышения еще не объявлены, известно, что они будут отличаться для разных категорий потребителей. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко и предупредил, что единого тарифа на электроэнергию больше не будет.

С 1 июня планируется внедрение дифференцированных тарифов на электроэнергию, подобных действовавшим 1 июня 2023 года. Тогда при потреблении до 250 кВт-ч. в месяц применялся один тариф, а при превышении этого объема тариф рос.

Новые тарифы будут также предусматривать установление определенного объема потребления для одного домохозяйства, при превышении которого за каждый киловатт электроэнергии придется платить больше.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что текущая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, которая составляет 2,64 гривны за киловатт-час, не соответствует рыночной стоимости. Этот тариф покрывает только расходы на доставку электричества в дома, тогда как расходы на генерацию электроэнергии покрываются за счет дотаций со стороны энергетических компаний.

Кроме того, энергетические компании нуждаются в финансовых ресурсах для восстановления энергетических объектов после многочисленных обстрелов со стороны России. В то же время, в Министерстве энергетики уверяют, что повышенные тарифы будут посильными для граждан.

Источник: На Пенсии.

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