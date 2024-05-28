Від початку мобілізації після повномасштабного вторгнення росії, оголошення воєнного стану в Україні ухвалюються нові правила та закони щодо призову на військову службу.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Документ унормував питання призову на військову службу за власним бажанням.

Під час мобілізації в Україні існують певні категорії громадян, які не можуть бути призвані до служби примусово. Ці чоловіки можуть долучитися до Збройних Сил України тільки як контрактники на добровільній основі.

Закон про мобілізацію також передбачає, що військовослужбовці, які були звільнені з російського полону, мають право вирішувати, чи повертатися до служби в ЗСУ, виключно на добровільних засадах.

Під час мобілізації до Збройних Сил України можуть добровільно приєднатися громадяни до 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

Також мають можливість добровільно укласти контракт особи з інвалідністю, іноземці та люди без громадянства. Для цього вони можуть звернутися до Територіального центру консультацій та Соціальної підтримки за місцем фактичного проживання або безпосередньо до військової частини, в якій планують служити.

Нагадаємо, що за новим законом про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня в Україні, всі військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновити свої дані в військово-облікових документах. Це важливо також для чоловіків, які протягом останніх 10-20 років виїхали за кордон і мають документи, що підтверджують їхнє постійне місце проживання там.

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