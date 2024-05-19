Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, порядок денний тепер вважатиметься врученим, навіть якщо військовозобов'язаний не проживає за адресою, але це ще не все.

Починаючи з 18 травня, в Україні стали діяти не лише поправки до закону про мобілізацію, а також новий порядок вручення повісток, який передбачає їхнє вручення цілодобово. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 17 травня №560.

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів, повістка тепер вважатиметься врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не проживає за адресою, вказаною у ТЦК та фізично не отримав її.

Відповідно до цієї постанови, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним буде здійснюватися цілодобово за адресою їхнього фактичного чи зареєстрованого місця проживання, місця роботи або навчання, а також у громадських місцях, громадських будинках, на масових заходах, в ТЦК, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

Які випадки вважаються підтвердженням того, що громадянин отримав повістку:

Якщо повістку вручили особисто, то людина має підтвердити це підписом. Також передбачається відеозапис вручення повістки, зокрема, відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, відмови резервиста чи військовозобов’язаного у спілкуванні з уповноваженим вручати повістки;

Якщо її відправили поштою, а чоловік фізично відсутній за адресою, вказаній у ТЦК, у поштовому повідомленні буде вказано, що він був оповіщений військкоматом.

Повістка вважається врученою в наступних випадках: коли особа фактично отримує поштове відправлення, що підтверджується відповідними даними або документами від поштового оператора; у день, коли в поштовому повідомленні зазначено відмову від отримання поштового відправлення, або коли відмітка свідчить про відсутність особи за адресою її зареєстрованого місця проживання.

Останні новини України:

Нагадаємо, військовий розкрив, як вижив під постійним штурмом.

Як повідомляла Politeka, військовий поділився, що відчув при поверненні з фронту.

Також писала Politeka, прикордонники не хотіли випускати з України ветерана з ампутованими ногами.