Согласно новому постановлению Кабинета Министров, повестка теперь будет считаться врученной, даже если военнообязанный не проживает по адресу, но это еще не все.

Начиная с 18 мая, в Украине стали действовать не только поправки к закону о мобилизации, но и новый порядок вручения повесток, предусматривающий их вручение круглосуточно. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 17 мая №560.

Согласно новому постановлению Кабинета Министров, повестка теперь будет считаться врученной, даже если военнообязанный не проживает по адресу, указанному в ТЦК и физически не получил его.

Согласно этому постановлению, вручение повесток резервистам и военнообязанным будет осуществляться круглосуточно по адресу их фактического или зарегистрированного места жительства, места работы или учебы, а также в общественных местах, общественных домах, на массовых мероприятиях, в ТЦК, на блокпостах и ​​пунктах пропуска через государственную границу.

Какие случаи считаются подтверждением того, что гражданин получил повестку:

Если повестку вручили лично, человек должен подтвердить это подписью. Также предусматривается видеозапись вручения повестки, в частности видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, отказа резервиста или военнообязанного в общении с уполномоченным вручать повестки;

Если ее отправили по почте, а мужчина физически отсутствует по адресу, указанному в ТЦК, в почтовом сообщении будет указано, что он был уведомлен военкоматом.

Повестка считается врученной в следующих случаях: когда лицо фактически получает почтовую отправку, что подтверждается соответствующими данными или документами от почтового оператора; в день, когда в почтовом сообщении указан отказ от получения почтового отправления или когда отметка свидетельствует об отсутствии лица по адресу его зарегистрированного места жительства.

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