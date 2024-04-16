Андрей, известный под позывным "Синоптик", военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, хотя его родной Харьков. В прошлом он работал милицейским, прослужив в МВД 15 лет и занимал должность оперуполномоченного уголовного розыска и следователя. История военного рассказала на странице Закарпатского легиона в Facebook.

Во время начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей отвез своих родных на запад страны и немедленно вступил в военкомат. Так он попал в состав 128-й Закарпатской бригады.

В последние полгода Андрей принял участие в боевых действиях в горно-штурмовом подразделении, работая с американским автоматическим гранатометом МК-19. Недавно его подразделение было выведено из небольшого населённого пункта, где они сдерживали постоянные нападения русских войск.

Андрей рассказал о сложных условиях, в которых пришлось находиться им на позициях, где пришлось продержаться в течение недели. Он и его товарищи сохраняли спокойствие и выдержку, сражаясь с напряженной ситуацией и ограниченными ресурсами.

"Наша позиция - это накрытая бревнами яма размерами 2 на 1,5 метра. Там можно было находиться только наперегонки, в том числе спать. Мы с напарником взяли с собой боекомплект, воду, продукты и пробыли на позиции неделю. Воду пришлось экономить, ее едва хватило. Иногда среди ночи выходили и искали бутылки с водой по соседству. Но там много не походишь из-за постоянной угрозы дронов. , чтобы не "фонили", - объяснил военный.

Теперь Андрей намерен пройти специальные курсы и стать офицером Вооруженных Сил Украины. Он считает, что каждый украинец должен внести свою лепту в отстаивание национальной безопасности, а также вызвать оценку за свои действия во время этих важных событий.

"Я пошел в ВСУ, потому что считаю, что мы обязаны дать отпор россиянам. Кроме того, я не хотел, чтобы россияне зашли в Харьков, где остались мои родители. Хочется верить, что война не продлится долго и в конце концов закончится . А тогда каждый из украинцев даст друг другу оценку, что он делал в это время", - подытожил Синоптик.



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