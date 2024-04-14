Харьковчанин Андрей с позывным "Мисливець" из 56-й бригады десять лет провел на войне, пережив тысячи боев, осаду Мариуполя и плен.

Андрей, которому 44 года, оставил свой бизнес с началом войны в 2014 году, когда россия напала на Украину. Он активно присоединился к антитеррористической операции как член добровольческого батальона. Под псевдонимом "Мисливець" он участвовал в боях в Славянске, Марьинке, Красногоровке, Песках и под Карповкой, где получил ранения.

Поэтому Андрей прошел длительное лечение и реабилитацию, попытавшись адаптироваться к мирной жизни. Историю военного рассказали в Суспільному.

В боях под Карповкой, ближе к границе Донецкой и Харьковской областей, "Мисливець" получил ранения. Тогда их подразделение разбили, из тридцати десяти выжили, спасали его и везли в госпиталь бойцы 93 бригады.

После ранения была продолжительная реабилитация, вспоминает Андрей. Говорит, тяжело было ходить, но еще труднее было принять смерть собратьев. Наконец начал работать и привыкать к гражданской жизни.

"Когда возвращаешься к мирной жизни - тебе кажется, что тебя никто не понимает и не поймет. Война, ужас, ад, а возвращаешься - все нормально: люди живут своей жизнью, они даже не понимают, что там гибнут люди. Они того не понимают , им вообще все равно.И ты не понимаешь этих людей.Ты возвращаешься домой — вся классно, мирная жизнь. А твои ребята там. А ты же вроде с руками, с ногами еще можешь работать дальше. Вернулся, будто сил набрался, будто достаточно войны. А потом снова: там же ребята, надо возвращаться", - заметил военнослужащий.

Андрей признает, что именно эти мысли привели его в 2019 году, когда он заключил контракт с ВСУ и вступил в состав 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году "Мисливець" вместе со своими товарищами оборонял Мариуполь в течение 45 дней, а затем попал в плен. Он находился в плену в течение года и двух месяцев, пока его не обменяли.

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