Украинский ветеран Олег Симороз рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся при попытке пересечь границу Украины. Бывший военный, потерявший обе ноги во время войны, столкнулся с требованиями пограничников предоставить дополнительные медицинские документы, несмотря на его очевидную инвалидность.

Об этой неприятной ситуации он рассказал у себя на странице в соцсети Х. История ветерана, желавшего поехать в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская, вызвала обсуждение в социальных сетях.

20 октября 2022 года в Серебрянском лесу, возле Кременной, Симороз получил тяжелые ранения, повлекшие ампутацию обеих ног выше колен. Несмотря на тяжелую травму, ему установили протезы. При попытке пересечения границы он отметил, что он "снят с военного учета" и предоставил соответствующие документы, но пограничник спросил о наличии медицинских подтверждений.

"Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снято с военного учета". Господин пограничник: "А есть ли медицинские документы?" Я: указываю на нижние конечности. Пограничник: Нет, ну я вижу, но все равно ", – делится Симороз в социальных сетях.

В сети возмутились из-за ситуации на границе и поинтересовались, обязательна ли это процедура для прохождения границы даже инвалидам. Комментаторы предположили, что в любом случае ведутся учетные документы, где следует указывать основания для выезда за границу.

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