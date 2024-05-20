Зміни у новому законі про мобілізацію полягають у тому, що під час воєнного стану призов жінок на військову службу здійснюється у добровільному порядку.

Військовий облік та мобілізація жінок-медиків регулюються законом № 2664-IX "Про внесення змін до статті 1 Закону України 'Про військовий обов'язок і військову службу'" (щодо добровільного військового обліку жінок), який набув чинності у жовтні 2022 року, а також наказами Міноборони. З 18 травня 2024 року ці питання додатково регулюються новим законом про мобілізацію.

Якщо жінка є медичним працівником і перебуває на військовому обліку, вона може бути мобілізована.

Згідно з законодавством, на військовий облік беруть жінок, які:

мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України;

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Медична спеціальність входить до цього переліку, тому медсестри та інші медичні працівники є військовозобов'язаними. Відповідно, жінки медичних професій, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу.

Перелік спеціальностей і професій, після здобуття яких жінки зобов'язані стати на військовий облік, включає:

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза.

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування.

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія.

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер).

Професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

Професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники.

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер).

Професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології.

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства.

Медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів.

Оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я.

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