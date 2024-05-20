Изменения в новом законе о мобилизации заключаются в том, что во время военного положения призыв женщин на военную службу осуществляется в добровольном порядке.

Военный учет и мобилизация женщин-медиков регулируются законом № 2664-IX "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины 'О воинской обязанности и военной службе'" (о добровольном военном учете женщин), который вступил в силу в октябре 2022 года, а также приказами Минобороны. С 18 мая 2024 г. эти вопросы дополнительно регулируются новым законом о мобилизации.

Если женщина является медицинским работником и состоит на военном учете, она может быть мобилизована.

Согласно законодательству, на военный учет принимают женщин, которые:

имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;

пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Медицинская специальность входит в этот перечень, поэтому медсестры и другие медицинские работники военнообязанны. Соответственно женщины медицинских профессий, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу.

Список специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на военный учет, включает:

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.

Профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер).

Профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармации, провизоры.

Профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники.

Другие специалисты в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства).

Вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты и другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер).

Профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии.

Патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), ​​врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства.

Медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, ассистирующие профессионалам медицинские сестры и акушерки, помощники профессионалов-акушеров.

Операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

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