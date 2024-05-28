С начала мобилизации после полномасштабного вторжения России, объявления военного положения в Украине принимаются новые правила и законы о призыве на военную службу.

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Документ нормировал вопрос призыва на военную службу по собственному желанию.

При мобилизации в Украине существуют определенные категории граждан, которые не могут быть призваны в службу принудительно. Эти мужчины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины только как контрактники на добровольной основе.

Закон о мобилизации также предусматривает, что военнослужащие, освобожденные из российского плена, имеют право решать, возвращаться ли в службу в ВСУ, исключительно на добровольных началах.

Во время мобилизации в Вооруженные силы Украины могут добровольно присоединиться граждане до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку.

Также могут добровольно заключить контракт лица с инвалидностью, иностранцы и люди без гражданства. Для этого они могут обратиться в Территориальный центр консультаций и Социальную поддержку по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой планируют служить.

Напомним, что по новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая в Украине, все военнообязанные граждане обязаны обновить свои данные в военно-учетных документах. Это важно также для мужчин, которые за последние 10-20 лет выехали за границу и имеют документы, подтверждающие их постоянное местожительство там.

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