Відповідно до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову на мобілізацію або від військового обліку, підпадають під адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. Ступінь відповідальності залежить від характеру порушення закону.

Адміністративна відповідальність виникає, коли військовозобов’язаний ухиляється від відвідування ТЦК для звірки військово-облікових даних. У таких випадках особі може бути призначений штраф.

Кримінальна відповідальність передбачена для осіб, які після оновлення даних у ТЦК та СП, проходження військово-медичної комісії та отримання статусу придатності до служби, все ж відмовляються служити в Збройних силах України, або які систематично ухиляються від мобілізації.

За ці дії застосовується стаття 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Ступінь кримінальної відповідальності за ухилення від служби залежить від конкретної статті Кримінального кодексу України:

За статтею 335 "Ухилення від призову на строкову військову службу" – до 3 років позбавлення волі. За статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" – від 3 до 5 років позбавлення волі.

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