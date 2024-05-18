В соответствии с законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", граждане, уклоняющиеся от призыва на мобилизацию или военного учета, подпадают под административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Степень ответственности зависит от характера нарушения закона.

Административная ответственность возникает, когда военнообязанный уклоняется от посещения ТЦК для сверки военно-учетных данных. В таких случаях лицу может быть назначен штраф.

Уголовная ответственность предусмотрена для лиц, после обновления данных в ТЦК и СП, прохождения военно-медицинской комиссии и получения статуса годности к службе, все же отказываются служить в Вооруженных силах Украины, или которые систематически уклоняются от мобилизации.

За эти действия применяется статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Степень уголовной ответственности за уклонение от службы зависит от конкретной статьи Уголовного кодекса Украины:

По статье 335 "Уклонение от призыва на срочную военную службу" – до 3 лет лишения свободы. По статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" – от 3 до 5 лет лишения свободы.

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