Більшість експертів прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, хоча про перетин позначки у 41 грн/долар поки не йдеться.

З наближенням літа долар почав стрімко дорожчати, хоча зазвичай відбувалося навпаки. За минулий тиждень на готівковому ринку американська валюта не лише впевнено подолала позначку в 40 грн за долар, але й наблизилася до 41 грн.

Стало відомо, чого очікувати далі та чи варто вкладати кошти у валюту.

Більшість експертів прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, хоча про перетин позначки у 41 грн/долар поки не йдеться. Тим часом Олександр Охріменко пропонує оптимістичний сценарій: на його думку, попит на валюту через оголошену Нацбанком лібералізацію та інші чинники скоро зменшиться, що призведе до здешевлення долара.

"Варто зачекати кілька тижнів – і знову матимемо курс на готівковому ринку нижче 40 грн/долар", – вважає експерт.

Експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку, однак не бачать причин для паніки.

Олег Пендзин зазначив, що при нинішньому середньому курсу купівлі долара гривневі депозити майже досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Він рекомендує не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери – гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які пропонують вищу дохідність.

Для тих, хто бажає заробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Охріменко пропонує ризиковану стратегію: продати валюту зараз, коли курс на максимумі, а згодом, у середині червня, купити її дешевше, дочекавшись прогнозованого ним зниження курсу.

"Певний ризик наявний, але на валютній готівці, купленій півроку тому по 36 грн/долар, можна тепер заробити чотири гривні на кожному доларі, у перерахунку це 22% річних, більше ніж на депозитах і ОВДП. Але можна і програти, якщо мій прогноз не справдиться, і долар не подешевшає. Тому обережним людям варто лише спостерігати за ситуацією" – підрахував експерт.

Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41 грн/долар залишається, тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою.

Джерело: ТСН.

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