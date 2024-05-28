Большинство экспертов прогнозируют, что на текущей неделе гривна продолжит дешеветь, хотя о пересечении отметки в 41 грн/доллар пока речь не идет.

С приближением лета доллар начал стремительно дорожать, хотя обычно происходило наоборот. За прошедшую неделю на наличном рынке американская валюта не только уверенно преодолела отметку в 40 грн. за доллар, но и приблизилась к 41 грн.

Стало известно, чего ожидать и стоит ли вкладывать средства в валюту.

Большинство экспертов прогнозируют, что на текущей неделе гривна продолжит дешеветь, хотя о пересечении отметки в 41 грн/доллар пока речь не идет. Между тем Александр Охрименко предлагает оптимистичный сценарий: по его мнению, спрос на валюту из-за объявленной Нацбанком либерализации и других факторов скоро уменьшится, что приведет к удешевлению доллара.

"Стоит подождать несколько недель - и снова будем иметь курс на наличном рынке ниже 40 грн/доллар", - считает эксперт.

Эксперты признают, что гривна постепенно теряет привлекательность как средство получения прибыли, однако не видят причин для паники.

Олег Пендзин отметил, что при нынешнем среднем курсе покупки доллара гривневые депозиты почти достигли паритета с инвестициями в наличную валюту. Он рекомендует не открывать новые депозиты в гривне, а обратить внимание на государственные ценные бумаги – гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), предлагающие более высокую доходность.

Для желающих заработать на нынешнем быстром росте курса доллара Александр Охрименко предлагает рискованную стратегию: продать валюту сейчас, когда курс на максимуме, а впоследствии, в середине июня, купить ее дешевле, дождавшись прогнозируемого им снижения курса.

"Определенный риск налицо, но на валютной наличности, купленной полгода назад по 36 грн/доллар, можно теперь заработать четыре гривны на каждом долларе, в пересчете это 22% годовых, больше чем на депозитах и ​​ОВГЗ. Но можно и проиграть, если мой прогноз не сбудется, и доллар не подешевеет. Поэтому осторожным людям стоит только наблюдать за ситуацией» – подсчитал эксперт.

Андрей Шевчишин советует приобрести доллары или евро, потому что потенциал для девальвации гривны до 41 грн/доллар остается, поэтому покупка валюты в любом случае не будет убыточной.

Источник: ТСН.

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