Різні рослини допомагатимуть кабачкам і гарбузам по-різному, захищаючи від шкідників, посилюючи чудовий смак, захищаючи від бур'янів, зберігаючи вологу або додаючи поживні речовини в ґрунт.
У деяких випадках високі міцні рослини можуть навіть забезпечити таку необхідну структуру та підтримку для прилеглих кучерявих сортів, таких як квасоля та горох.
Рослини-компаньйони для кабачків та гарбуза:
Кращими рослинами-компаньйонами для кабачків та гарбуза є квасоля та кукурудза — класична комбінація, яка приносить користь усім трьом рослинам. Ця комбінація рослин давно відома як підхід «трьох сестер».
Редиска, горох, м'ята, кріп, петрушка, орегано і навіть квіти, такі як чорнобривці чи настурція, — ось ще кілька варіантів рослин-компаньйонів для кабачків та гарбуза на городі.
Найголовніше, що кабачки та гарбуз мають рости рослинами, які також потребують регулярного поливу, але не займають занадто багато місця.
Кабачкам потрібно багато місця в саду, тому дуже важливо знайти рослини-компаньйони з протилежними характеристиками.
Компаньйони по боротьбі зі шкідниками кабачків та гарбуза:
- Чорнобривці: відлякує шкідливих комах від гарбуза.
- М'ята перцева: запах відлякує шкідливих комах.
- Кріп: запах відлякує шкідливих комах.
- Петрушка: запах відлякує шкідливих комах.
- Редиска: відлякує метеликів
- Зелена цибуля: відлякує попелиці.
- Календула: пастка для попелиці
Останні новини України:
Ідеальний час для висадження помідорів у відкритий ґрунт: господині розкрили секрет.
Урожай помідорів гарантовано: п'ять простих секретів догляду за томатами на городі.