Популярна фраза «посадка-компаньйон» відноситься до навмисного розміщення певних овочів, фруктів і трав поряд з кабачками та гарбузом, щоб прискорити їх зростання.

Різні рослини допомагатимуть кабачкам і гарбузам по-різному, захищаючи від шкідників, посилюючи чудовий смак, захищаючи від бур'янів, зберігаючи вологу або додаючи поживні речовини в ґрунт.

У деяких випадках високі міцні рослини можуть навіть забезпечити таку необхідну структуру та підтримку для прилеглих кучерявих сортів, таких як квасоля та горох.

Рослини-компаньйони для кабачків та гарбуза:

Кращими рослинами-компаньйонами для кабачків та гарбуза є квасоля та кукурудза — класична комбінація, яка приносить користь усім трьом рослинам. Ця комбінація рослин давно відома як підхід «трьох сестер».

Редиска, горох, м'ята, кріп, петрушка, орегано і навіть квіти, такі як чорнобривці чи настурція, — ось ще кілька варіантів рослин-компаньйонів для кабачків та гарбуза на городі.

Найголовніше, що кабачки та гарбуз мають рости рослинами, які також потребують регулярного поливу, але не займають занадто багато місця.

Кабачкам потрібно багато місця в саду, тому дуже важливо знайти рослини-компаньйони з протилежними характеристиками.

Компаньйони по боротьбі зі шкідниками кабачків та гарбуза:

Чорнобривці: відлякує шкідливих комах від гарбуза.

М'ята перцева: запах відлякує шкідливих комах.

Кріп: запах відлякує шкідливих комах.

Петрушка: запах відлякує шкідливих комах.

Редиска: відлякує метеликів

Зелена цибуля: відлякує попелиці.

Календула: пастка для попелиці

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