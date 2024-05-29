Різні рослини допомагатимуть кабачкам і гарбузам по-різному, захищаючи від шкідників, посилюючи чудовий смак, захищаючи від бур'янів, зберігаючи вологу або додаючи поживні речовини в ґрунт.

У деяких випадках високі міцні рослини можуть навіть забезпечити таку необхідну структуру та підтримку для прилеглих кучерявих сортів, таких як квасоля та горох.

Рослини-компаньйони для кабачків та гарбуза:

Кращими рослинами-компаньйонами для кабачків та гарбуза є квасоля та кукурудза — класична комбінація, яка приносить користь усім трьом рослинам. Ця комбінація рослин давно відома як підхід «трьох сестер».

Редиска, горох, м'ята, кріп, петрушка, орегано і навіть квіти, такі як чорнобривці чи настурція, — ось ще кілька варіантів рослин-компаньйонів для кабачків та гарбуза на городі.

кабачки

Найголовніше, що кабачки та гарбуз мають рости рослинами, які також потребують регулярного поливу, але не займають занадто багато місця.

Кабачкам потрібно багато місця в саду, тому дуже важливо знайти рослини-компаньйони з протилежними характеристиками.

Компаньйони по боротьбі зі шкідниками кабачків та гарбуза:

  • Чорнобривці: відлякує шкідливих комах від гарбуза.
  • М'ята перцева: запах відлякує шкідливих комах.
  • Кріп: запах відлякує шкідливих комах.
  • Петрушка: запах відлякує шкідливих комах.
  • Редиска: відлякує метеликів
  • Зелена цибуля: відлякує попелиці.
  • Календула: пастка для попелиці

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