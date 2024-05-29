Разные растения будут помогать кабачкам и тыкве по-разному, защищая от вредителей, усиливая восхитительный вкус, защищая от сорняков, сохраняя влагу или добавляя питательные вещества в почву.
В некоторых случаях высокие крепкие растения могут даже обеспечить столь необходимую структуру и поддержку для близлежащих вьющихся сортов, таких как фасоль и горох .
Растения-компаньоны для кабачков и тыквы:
Лучшими растениями-компаньонами для кабачков и тыквы являются фасоль и кукуруза — классическая комбинация, приносящая пользу всем трем растениям. Эта комбинация растений уже давно известна как подход «трех сестер».
Редис, горох, мята, укроп, петрушка, орегано и даже цветы, такие как бархатцы или настурция, — вот еще несколько вариантов растений-компаньонов для кабачков и тыквы в огороде.
Самое главное, что кабачки и тыква должны растения, которые также нуждаются в регулярном поливе, но не занимают слишком много места.
Кабачкам требуется много места в саду, поэтому крайне важно найти растения-компаньоны с противоположными характеристиками.
Компаньоны по борьбе с вредителями кабачков и тыквы:
- Бархатцы: отпугивает вредных насекомых от тыквы.
- Мята перечная: запах отпугивает вредных насекомых.
- Укроп: запах отпугивает вредных насекомых.
- Петрушка: запах отпугивает вредных насекомых.
- Редис: отпугивает мотыльков
- Зеленый лук: отпугивает тлю.
- Календула: ловушка для тли
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