Популярная фраза «посадка-компаньон» относится намеренному размещению определенных овощей, фруктов и трав рядом с кабачками и тыквой, чтобы ускорить их рост.

Разные растения будут помогать кабачкам и тыкве по-разному, защищая от вредителей, усиливая восхитительный вкус, защищая от сорняков, сохраняя влагу или добавляя питательные вещества в почву.

В некоторых случаях высокие крепкие растения могут даже обеспечить столь необходимую структуру и поддержку для близлежащих вьющихся сортов, таких как фасоль и горох .

Растения-компаньоны для кабачков и тыквы:

Лучшими растениями-компаньонами для кабачков и тыквы являются фасоль и кукуруза — классическая комбинация, приносящая пользу всем трем растениям. Эта комбинация растений уже давно известна как подход «трех сестер».

Редис, горох, мята, укроп, петрушка, орегано и даже цветы, такие как бархатцы или настурция, — вот еще несколько вариантов растений-компаньонов для кабачков и тыквы в огороде.

Самое главное, что кабачки и тыква должны растения, которые также нуждаются в регулярном поливе, но не занимают слишком много места.

Кабачкам требуется много места в саду, поэтому крайне важно найти растения-компаньоны с противоположными характеристиками.

Компаньоны по борьбе с вредителями кабачков и тыквы:

Бархатцы: отпугивает вредных насекомых от тыквы.

Мята перечная: запах отпугивает вредных насекомых.

Укроп: запах отпугивает вредных насекомых.

Петрушка: запах отпугивает вредных насекомых.

Редис: отпугивает мотыльков

Зеленый лук: отпугивает тлю.

Календула: ловушка для тли

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