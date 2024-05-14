Кабачки не выносят холодную погоду, поэтому их лучше всего сажать на огороде среди последних культур, выращивать их можно путем прямого посева в открытый грунт или через высадку рассады.

Кабачки не требуют сложного ухода и успешно растут даже без особого внимания. В этой статье мы расскажем вам, как вырастить кабачки и когда лучше всего сажать их.

Когда сеять кабачки на рассаду в 2024 году.



Если вы планируете выращивать кабачки на рассаду в 2024 году, рекомендуется сеять семена примерно за 20−25 дней до предполагаемой даты пересадки на участок. В Украине кабачки успешно выращиваются на открытом грунте с первой декады мая. Таким образом, семена кабачков можно сеять на рассаду во второй половине месяца и даже чуть ранее.

Согласно посевному календарю, в апреле есть несколько благоприятных дней для посева овощных культур, включая кабачки. Рекомендованные дни для посева на рассаду кабачков — ближе к середине месяца, с десятого числа.

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2024 году.



Кабачки, как теплолюбивые растения, следует сажать в открытый грунт только после того, как пройдет угроза весенних заморозков и почва хорошо прогреется. В этом году в большинстве регионов Украины оптимальный период для посадки кабачков приходится на май и июнь.

Перед посевом семена кабачков рекомендуется замачивать в теплой воде в течение 12 часов для более быстрого прорастания. Семена следует высевать на глубину 3−4 см и засыпать руками, осторожно разрыхляя землю. Растения лучше сажать на расстоянии не менее 70 см друг от друга.

Выбирая участки для посева, отдайте предпочтение местам с хорошей освещенностью и дренированной, плодородной почвой. Кабачки нуждаются в регулярном поливе, особенно в период сильной жары, так как они чрезвычайно чувствительны к влажности.

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