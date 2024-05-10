Вирощені в домашніх умовах помідори можуть мати кращий смак порівняно з томатами, купленими в магазині, а вирощування самостійно дає можливість експериментувати з усіма сортами.

Це керівництво пояснить, коли садити помідори з насіння, а коли саджати їх на відкритому повітрі, а також експерти дали поради експертам із садівництва.

Ідеальний час для висаджування помідорів у відкритий ґрунт:

Під час посадки помідорів важливо забезпечити успіх урожаю. Помідори – рослини для теплої погоди, яким потрібно багато сонця, щоб добре рости та найкраще рости при температурі від 21 до 24°C.

Розсаду слід пересадити на вулицю, як тільки мине ризик заморозків і грунт стане теплим - це залежатиме від вашої зони вирощування та погодних умов.

Помідори зазвичай висаджують у відкритий грунт т через 4 тижні після останніх заморозків у вашому районі.

Більшість рослин томатів висаджують на свіжому повітрі, коли нічна температура досягає 10°C або вище. Зазвичай це відбувається за кілька тижнів після останніх заморозків.

Насіння для розсади помідорів найкраще сіяти під навісом. Час посіву помідор буде змінюватись в залежності від сорту помідорів, які ви оберете для вирощування, тому завжди обов'язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці насіння помідорів.

Чи плануєте ви вирощувати помідори у теплиці або на відкритому повітрі, рекомендується сіяти насіння під навісом, оскільки вони проростають при температурі від 18°C ​​до 25°C.

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