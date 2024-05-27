Є дві основні причини, через які можуть позбавити виплат ВПО на дорослу людину та на дитину чи людину з інвалідністю

Віталій Чорненький, координатор програми юридичної допомоги БФ "Право на захист", повідомив, що деякі внутрішньо переміщені особи, які отримують державну грошову допомогу на проживання, можуть втратити ці пільги.

Згідно з поясненням Чорненького, існують дві основні причини, через які може відбутися припинення виплати державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих та 3000 гривень для дитини чи особи з інвалідністю:

По-перше, це виключення територіальної громади, де раніше проживали переселенці, із списку територій, що перебувають під бойовими діями або тимчасово окуповані. Список цих територій регулярно оновлюється Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тому важливо слідкувати за оновленнями. Проте існують винятки. Якщо громаду виключили зі списку, ВПО, чия житлова нерухомість була зруйнована або стала непридатною для проживання, все ще мають право на виплати. Однак таким особам необхідно мати документальне підтвердження руйнування майна.

По-друге, право на виплати не мають внутрішньо переміщені особи, які отримали статус до 24 лютого 2022 року. Виняток становлять ті випадки, коли вони повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російської Федерації або з територій, де тривають бойові дії після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Джерело: НаПенсии.

Останні новини України:

Нагадаємо, у рамках проекту пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.