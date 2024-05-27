Есть две основные причины, по которым могут лишить выплат ВПЛ на взрослого человека и на ребенка или человека с инвалидностью

Виталий Черненький, координатор программы юридической помощи БФ "Право на защиту", сообщил, что некоторые внутренне перемещенные лица, получающие денежную помощь на проживание, могут потерять эти льготы.

Согласно объяснению Черненького, существуют две основные причины, по которым может произойти прекращение выплаты государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в размере 2000 гривен в месяц для взрослых и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью:

Во-первых, это исключение территориального общества, где раньше проживали переселенцы, из списка территорий, находящихся под боевыми действиями или временно оккупированных. Список этих территорий регулярно обновляется Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Поэтому важно следить за обновлениями. Однако существуют исключения. Если общество исключили из списка, ВПЛ, чья жилая недвижимость была разрушена или стала непригодной для проживания, все еще имеют право на выплаты. Однако, таким лицам необходимо иметь документальное подтверждение разрушения имущества.

Во-вторых, право на выплаты не имеют внутренне перемещенные лица, получившие статус до 24 февраля 2022 года. Исключение составляют те варианты, когда они повторно переместились с временно оккупированной местности русской Федерации либо с территорий, где продолжаются боевые деяния после начала полномасштабного вторжения русской Федерации.

Источник: НаПенсии.

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