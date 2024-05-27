Є ймовірність, що починаючи з 1 червня, тарифи на електроенергію можуть підвищитися. Сергій Нагорняк, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, прокоментував, на що варто розраховувати.

Наразі у Кабінеті Міністрів активно обговорюють питання щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня до рівня 4,5 – 5 гривень за кіловат-годину для домашніх споживачів. Очікується, що отримані кошти будуть спрямовані на розвиток генерації електроенергії, а не на обслуговування енергетичних компаній.

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, щорічно Енергоатом субсидує населення на суму близько 100 мільярдів гривень, а Укргідроенерго — приблизно на 25 мільярдів гривень. Зібрані від збільшення тарифів кошти планується інвестувати у відновлення обладнання Укргідроенерго та у будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. В умовах поточної ситуації в країні, надійна власна енергогенерація є критично важливою.

У своїй заяві Нагорняк звернув увагу на продовжуються відключення електроенергії, зауваживши, що найближчим часом очікується покращення ситуації, хоча вечірні пікові години все ще можуть бути під впливом. Він зауважив, що поточний дефіцит не може бути повністю покритий навіть за рахунок імпорту електроенергії.

Джерело: Телеграф.

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