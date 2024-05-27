Есть вероятность, что, начиная с 1 июня, тарифы на электроэнергию могут повыситься. Сергей Нагорняк, член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, прокомментировал, на что стоит рассчитывать.

Сейчас в Кабинете Министров активно обсуждают вопросы возможного повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня до уровня 4,5 – 5 гривен за киловатт-час для домашних потребителей. Ожидается, что полученные средства будут направлены на развитие генерации электроэнергии, а не на обслуживание энергетических компаний.

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, ежегодно Энергоатом субсидирует население на сумму около 100 миллиардов гривен, а Укргидроэнерго – примерно на 25 миллиардов гривен. Собранные от увеличения тарифов средства планируется инвестировать в восстановление оборудования Укргидроэнерго и строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. В условиях текущей ситуации в стране, надежная собственная энергогенерация критически важна.

В своем заявлении Нагорняк обратил внимание на продолжающиеся отключения электроэнергии, заметив, что в ближайшее время ожидается улучшение ситуации, хотя вечерние пиковые часы все еще могут оказаться под влиянием. Он отметил, что текущий дефицит не может быть полностью покрыт даже за счет импорта электроэнергии.

Источник: Телеграф.

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