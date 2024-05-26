До війни в Україні на кадрових порталах кількість резюме була приблизно вдвічі більша за кількість вакансій, що давало можливість роботодавцям обирати серед кандидатів.

В Україні ситуація на ринку праці стає аномальною, оскільки кількість вакансій наближається до кількості розміщених резюме. Це означає, що деякі роботодавці можуть зазнавати складнощів у пошуку кваліфікованих працівників.

До війни в Україні на кадрових порталах кількість резюме була приблизно вдвічі більшою за кількість вакансій, що надавало можливість роботодавцям вибирати серед кандидатів. Однак навіть тоді велика конкуренція виникала за цінними кадрами. Фактично, деякі українці розміщували резюме для того, щоб слідкувати за ринком праці та отримувати більш вигідні пропозиції.

Наприклад, у квітні 2021 року на 48,2 тисячі вакансій припадало 99,3 тисячі резюме. Проте вже у лютому 2022 року сталася значна зміна: кількість вакансій різко знизилася вдесятеро, і на кожну з них припадало понад 11 резюме.

До липня кількість резюме досягла піку в 152,8 тисяч, тоді як вакансій було менше ніж 20 тисяч. У той час знайти роботу стало надзвичайно складно.

Але потім ситуація почала змінюватися і зараз ринок повернувся на 180 градусів: на 62 тис. вакансій є 67 тис. резюме. Співвідношення майже один до одного означає, що деяким роботодавцям буде неможливо знайти співробітника. Масштабний дефіцит кадрів вже зачепив всі галузі економіки. Такої нестачі працівників в Україні ще не було.

До квітня 2024 року Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) оголосила результати свого опитування, за якими лише 7% опитаних не відчувають дефіцит кадрів. Водночас 74% роботодавців стикаються з нестачею працівників, а інші частково відчувають цю проблему. Таким чином, протягом року ситуація істотно погіршилася, адже ще навесні 2023 року про нестачу співробітників говорили 55% респондентів.

Джерело: OBOZ.UA.

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