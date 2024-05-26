До войны в Украине на кадровых порталах количество резюме было примерно вдвое больше количества вакансий, что давало возможность работодателям выбирать среди кандидатов.

В Украине ситуация на рынке труда становится аномальной, поскольку количество вакансий близится к количеству размещенных резюме. Это означает, что некоторые работодатели могут испытывать сложности в поиске квалифицированных работников.

До войны в Украине на кадровых порталах количество резюме было примерно вдвое больше количества вакансий, что давало возможность работодателям выбирать среди кандидатов. Однако даже тогда большая конкуренция возникала за ценными кадрами. Фактически некоторые украинцы размещали резюме для того, чтобы следить за рынком труда и получать более выгодные предложения.

Например, в апреле 2021 года на 48,2 тысяч вакансий приходилось 99,3 тысяч резюме. Однако уже в феврале 2022 года произошло значительное изменение: количество вакансий резко снизилось в десять раз, и на каждую из них приходилось более 11 резюме.

К июлю количество резюме достигло пика в 152,8 тысячи, тогда как вакансий было менее 20 тысяч. В то время найти работу стало очень сложно.

Но потом ситуация начала меняться и сейчас рынок вернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий есть 67 тысяч резюме. Соотношение почти друг к другу означает, что некоторым работодателям будет невозможно найти сотрудника. Масштабный дефицит кадров уже задел все отрасли экономики. Такого недостатка работников в Украине еще не было.

До апреля 2024 г. Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) объявила результаты своего опроса, по которым только 7% опрошенных не испытывают дефицит кадров. В то же время, 74% работодателей сталкиваются с нехваткой работников, а другие частично испытывают эту проблему. Таким образом, в течение года ситуация существенно ухудшилась, ведь весной 2023 года о нехватке сотрудников говорили 55% респондентов.

Источник: OBOZ.UA.

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