Більшість роботодавців планують збільшити заробітну плату своїх співробітників у 2024 році, є спеціалісти без вищої освіти, яким готові платити майже 40 тисяч.

В Україні можна заробляти хороші гроші навіть без вищої освіти, особливо маючи робітничу професію. Наприклад, у Львові роботодавці готові платити таким фахівцям від 30 до 37,5 тисяч гривень.

Автослюсарі можуть розраховувати на середню зарплату в 37,5 тисяч гривень. Водночас, загалом по Україні середня зарплата для таких спеціалістів, за даними великого кадрового порталу, становить приблизно 32,5 тисячі гривень.

У Львові представники різних професій можуть розраховувати на зарплату в розмірі 32,5 тисяч гривень. Зокрема, до цієї суми можуть претендувати:

екскаваторники;

машиністи;

кранівники.

Також монтажникам вентиляції та складальникам меблів можуть запропонувати загалом 30 тисяч гривень. Таку ж суму можуть отримувати маляри.

Більшість українських роботодавців планують збільшити заробітні плати своїх співробітників у 2024 році, про що заявили 72% респондентів в опитуванні. Планується, що зарплати зростуть на 11-15%. Наприклад, якщо співробітник зараз отримує середню зарплату країни за 2023 рік, що складала 17 442 гривні, то з підвищенням його дохід може збільшитися від 1 919 до 2 616 гривень.

Також варто відзначити, що 28% HR фахівців повідомили про плани збільшення заробітної плати в їхніх компаніях на 6-10%.

Джерело: OBOZ.UA

Останні новини України:

Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.