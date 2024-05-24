Большинство работодателей планируют увеличить заработную плату своих сотрудников в 2024 году, есть специалисты без высшего образования, которым готовы платить почти 40 тысяч.

В Украине можно зарабатывать хорошие деньги даже без высшего образования, особенно имея рабочую профессию. Например, во Львове работодатели готовы платить таким специалистам от 30 до 37,5 тысячи гривен.

Автослесари могут рассчитывать на среднюю зарплату в 37,5 тысячи гривен. В то же время, по Украине средняя зарплата для таких специалистов, по данным большого кадрового портала, составляет примерно 32,5 тысячи гривен.

Во Львове представители разных профессий могут рассчитывать на зарплату в размере 32,5 тысячи гривен. В частности, к этой сумме могут претендовать:

экскаваторщики;

машинисты;

крановщики.

Также монтажникам вентиляции и сборщикам мебели могут предложить в общей сложности 30 тысяч гривен. Такую же сумму могут получать маляры.

Большинство украинских работодателей планируют увеличить заработную плату своих сотрудников в 2024 году, о чем заявили 72% респондентов в опросе. Планируется, что зарплаты вырастут на 11–15%. К примеру, если сотрудник сейчас получает среднюю зарплату страны за 2023 год, которая составляла 17 442 гривны, то с повышением его доход может увеличиться от 1 919 до 2 616 гривен.

Также стоит отметить, что 28% специалистов HR сообщили о планах увеличения заработной платы в их компаниях на 6-10%.

Источник: OBOZ.UA

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