На щастя, ви можете легко роздати свій Інтернет із ноутбука на інші пристрої, причому зробити це можна через точку доступу Wi-Fi.

У багатьох ситуаціях ви можете підключити всі свої пристрої до однієї мережі Wi-Fi, тому підключити їх до Інтернету не важко.

Як роздати інтернет із ноутбука через точку доступу Wi-Fi?

Перетворити ваш ноутбук з Windows на мобільну точку доступу для інших пристроїв досить просто.

1. Перейдіть до меню налаштувань мобільної точки доступу. Ви можете потрапити туди, ввівши "Мобільна точка доступу" у полі пошуку Windows на ноутбуці.

2. Увімкніть "Поділитися моїм підключенням до Інтернету" на ноутбуці.

3. Виберіть джерело підключення до Інтернету, якщо він ще не вибраний за промовчанням. Швидше за все, якщо у вас немає одного підключення до Інтернету одночасно, меню самостійно відобразить правильне джерело.

4. Виберіть Wi-Fi у меню «Поділитися моїм підключенням до Інтернету», якщо він ще не вибраний.

5. Натисніть кнопку «Змінити» у розділі «Мережевий діапазон».

6. Встановіть ім'я мережі, пароль та діапазон мережі. Це буде SSID та пароль, які необхідні вашим клієнтським пристроям для підключення до інтернету з ноутбука.

Зверніть увагу: якщо ви використовуєте підключення Wi-Fi на частоті 5 ГГц, ваші клієнтські пристрої також повинні підтримувати частоту 5 ГГц.

Деякі старі пристрої, такі як Raspberry Pi 3 та Zeros, можуть працювати лише на частоті 2,4 ГГц.

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