Наиболее распространенная причина зависания ноутбуков связана с программным обеспечением.

Зависание ноутбуков может быть связано с программным обеспечением, несовместимое с вашей системой.

Либо приложение на ноутбуке, которое зациклилось, поврежденные файлы, например неисправные драйверы устройств, вирус или вредоносное ПО, записывающее в защищенную системную память или перезаписывающее конфиденциальные системные файлы.

Другая возможная причина — повреждение оборудования в ноутбуке, например поврежденный жесткий диск или неисправная карта памяти.

Если неисправная память содержит какой-либо загрузочный код, связанный с ОС, ноутбук может не только зависнуть, но и потенциально не сможет загрузиться снова.

Принудительно перезагрузите ноутбук. Если ноутбук зависает или не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить его, затем снова включите и выполните следующие действия для устранения этой проблемы.

Загрузите совместимое стороннее программное обеспечение ноутбука. Если некоторые сторонние приложения несовместимы с Windows 10, в результате система зависнет или выйдет из строя. Загрузите совместимые приложения, поддерживаемые Windows 10, из надежных источников.

Освободите системные ресурсы ноутбука. Некоторые приложения могут использовать чрезмерные системные ресурсы во время работы, что, как следствие, приводит к проблемам с задержкой.

Щелкните правой кнопкой мыши любую пустую область на панели задач и выберите «Диспетчер задач» . Выберите приложения и программы с высокой загрузкой ЦП, а затем нажмите «Завершить задачу» .

Обновите системный драйверна ноутбуке. Проблема с задержкой может возникнуть, если системный драйвер несовместим с обновленной системой Windows. Пожалуйста, обновите системный драйвер.

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