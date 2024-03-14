Поскольку обновления для гаджетов выпускаются регулярно, важно следить за ними, чтобы исправить ошибки и улучшить защиту.

Покупая новый смартфон, нужно знать, что важно сделать при его настройке. Есть несколько простых шагов, которые важно и нужно сделать после покупки и дело не только в настройках, но и в вашей безопасности.

Сначала займитесь обновлением системы, проведите диагностику, убедитесь, что телефон не нуждается в глобальном обновлении. Поскольку обновления для гаджетов выпускаются регулярно, важно следить за ними, чтобы исправить ошибки и улучшить защиту. Возможно, ваш телефон долго находился на полке и не получал обновлений, поэтому проверьте их наличие.

Безопасность телефона очень важна и не забывайте о ней, не только о системной, но и физической: используйте защитное стекло для экрана, чтобы уменьшить риск его повреждения, а также надежный чехол для защиты корпуса. Это особенно важно для нового и дорогостоящего смартфона.

Создайте резервные копии данных, которые помогут вам в случае потери данных или при возможном форматировании всех файлов на телефоне. Если делаете сброс настроек, данные тоже могут быть утеряны, всегда помните об этом.

Также займитесь первой зарядкой устройства до 100%: Перед первым использованием рекомендуется зарядить телефон до 100%. Это поможет правильно откалибровать батарею и обеспечить долгий срок службы аккумулятора.

Одно из важных шагов – создайте или войдите в уже выбранную вами учетную запись, создайте пароли, резервные пароли и конкретные вопросы на случай, если вы их забудете. Также займитесь изучением меню телефона, чтобы персонализировать его под себя: язык, будильник, доступ к интернету, контактные данные, копии и тд.

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